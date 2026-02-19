"Çin baskısı hissetmiyoruz, dirençli ve esnek olacağız"

LEVENT AKBAY

Hayat Holding’in 89 yıllık mücadelesini ve başarısını “Gelecek nesillere ilham verecek hikaye” olarak niteleyen Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy bugün ulaşılan düzeyi “17 ülke, 44 fabrika, 67 şirket, 20 bin çalışan, milyarlarca tüketici ve 4,5 milyar dolar ciro…” olarak özetledi. Küresel ekonominin dalgalı seyrini ve jeopolitik riskleri göz önünde bulundurarak daha esnek, daha dirençli bir şekilde 2026’a başladıklarını, ciroya yüzde 60 oranında ihracat katkısı sağlayacak şekilde yapılandıklarını anlatan Osman Aksoy grubun kuruluş öyküsünden; “1937’de Sultanhamam’da Fahri Kiğılı ve Avni Kiğılı kardeşlerin açtığı bir manifatura dükkanı ile başlayan ticari faaliyet 89 yıl sonra bugün dünyanın dört bir yanına ulaşan yüzde 100 yerli ve milli, köklü ve global bir yapıya dönüştü.” şeklinde söz etti.

Belli başlı atılımları hatırlatan Osman Aksoy; 1960’lı yılların sonunda, bugün ahşap bazlı panel sektöründe dünyanın 4’üncü büyük üreticisi konumunda olan Kastamonu Entegre ile mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörüne, 1980’lerde ise Hayat Kimya’nın kurulmasıyla küresel oyuncuların ve yüksek rekabetin olduğu hızlı tüketim ürünleri pazarına giriş yaptıklarını ifade ederek; “Bugün, Kastamonu Entegre; Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya olmak üzere toplamda 6 ülkede üretim tesisine sahip. ABD’de ise odun yongasının tedarik ve lojistik süreçlerinin yönetildiği bir şirketimiz var. Hayat Kimya bünyesinde ise ilk olarak Bingo markamızı piyasaya sunduk. Ardından çeşitlenen ürünlerimiz ve pazarlarımızla durmadan, yorulmadan yolculuğumuzu devam ettirdik. Bebek Bakımda Molfix, Kadın Bakımda Molped, Temizlik Kağıtlarında Papia, Familia, Teno ve Kişisel Sağlık’ta Evony gibi tüketicinin teveccüh gösterdiği 16 güçlü markamız var.” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye’nin yanı sıra Mısır, İran, Cezayir, Rusya, Nijerya, Pakistan ve Vietnam olmak üzere toplam 8 ülkede 27 üretim tesisimiz; Fas, Bulgaristan ve Kenya, Malezya ve Tayland’da satış ve dağıtım şirketlerimiz bulunuyor. Markalarımız bulunduğu tüm pazarlarda tüketicilerin ilk 3 tercihinden biri.” şeklinde konuşan Osman Aksoy devamla; “Faaliyet gösterdiğimiz her pazarda iddiamız her geçen gün artıyor. Dünyanın 4’üncü büyük markalı bebek bezi üreticisi ve Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisi konumundayız” diye konuşarak şöyle devam etti:

"Hayat Holding, 2000 yılında Kocaeli körfezinde yer alan Limaş Liman İşletmeciliği’ni kurdu. Limaş, başta Hayat Holding’e bağlı üretim tesisleri olmak üzere pek çok sektöre tedarik zinciri ihtiyaçlarında, gümrükleme, lojistik ve depolama çözümleri sunuyor. Kimyasal depolamada yılda 2 milyon metreküpü aşkın iş hacmiyle Türkiye’nin 2. büyük terminali konumunda olan Limaş, Avrupa’nın en önemli liman bölgelerinden Kocaeli Körfezi’nin ise en büyük terminali olma özelliği taşıyor.

Hayat Holding’in bir atılımı da finans sektörüne girmesi oldu. Teknolojinin ve dijitalleşmenin etkisiyle bankacılığın yeni bir boyuta geçtiği 2020’li yıllarda Holding, Türkiye’nin ilk dijital bankası olan, Hayat Finans’ı kurdu ve geleceğin bankacılığında yerini bugünden almış oldu.

Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm hakkında…

Hayat Holding, “Nesiller Boyu Fayda” vizyonunu kendisine yol haritası edinerek yalnızca ekonomik değer üretmiyor; aynı zamanda sosyal ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle ülkemize ve insanlığa katkıda bulunuyor.

Topluma kalıcı tesirler bırakmayı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve gelecek nesillere daha müreffeh bir dünya emanet etmeyi taahhüt eden holdingimiz, şeffaflık, ahlâkî değerler ve çevreye duyarlılık ilkelerinden taviz vermeksizin, tüm markalarıyla sorumluluklarını bihakkın yerine getiriyor.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendimize şiar ediniyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirilen “Hayata İyi Bakarız – Ekolojik Okuryazarlık” programımız, “Hayat İyi Yaşam Merkezi” projemiz ve Kocaeli üssümüzde çevresel etkileri azaltmaya yönelik uygulamalarımız sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun güçlü örnekleri arasında yer alıyor.

Ayrıca, ülkemizin ilk dijital bankası olan Hayat Finans ile finansal kapsayıcılığı ve dijital dönüşümü destekleyerek, sürdürülebilirlik anlayışımızı yeni bir boyuta taşımaktayız. Bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu “ikiz dönüşüm” sürecini sadece bir uyum zorunluluğu olarak değil, aynı zamanda geleceği şekillendirecek stratejik bir fırsat olarak görmekteyiz. Çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, dijitalleşmenin sunduğu yeniliklerle iş yapış biçimlerimizi dönüştürüyoruz.

Böylelikle ülkemizin içinde bulunduğu bu dönüşümlere ve devletimizin hedefine koyduğu ikiz dönüşüm süreçlerine uyum sağlıyor ve hatta bu süreçlerin öncülerinden biri olma gayretiyle çalışıyoruz.

Başarının formülü

Bizim başarımızın temelinde birkaç ana unsur var. Öncelikle uzun vadeli vizyon ve istikrarlı yönetim anlayışımız, her dönemde sürdürülebilir büyümeye odaklanmamızı sağladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Yahya Kiğılı ile başlayan ve bugün İcra Kurulu Başkanımız M. Avni Kiğılı ile devam ettirilen kültür ve liderlik ile iş dünyasının zorlu süreçlerinde ayakta kalmayı başardık. Değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen, yenilikçi ve esnek iş modelleri geliştirdik, zorluklarla mücadele etme kabiliyetimiz arttı.

Bir diğer kritik etken ise sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışımız. Kaynakları verimli kullanmak, çevreye duyarlı üretim yapmak ve topluma değer katmak bizim için bir tercih değil, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası. Bu topraklardan yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan ve büyüyen bir şirket olarak, bu topraklarda kazandığımızı, bu topraklar için harcamaya gayret gösteriyoruz. Etik ve ahlak anlayışımız, değerlerimiz bizim için olmazsa olmaz.

Son olarak, başarımızın arkasında küresel bakış açımızı yerel değerlerle birleştirebilme becerimiz var. Bu sayede hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu haline geldik. Yolumuzu, yörüngemizi kaybetmeden denizaşırı ülkelere, dünyanın en büyük metropollerinden en ücra köşelerine kadar ulaştık. İnsanı merkeze alarak, insanlar için hayatı kolaylaştıran çözümler üreterek… Özetle, bizim için başarı yalnızca finansal sonuçlarla ölçülmüyor. Çalışanlarımızla, paydaşlarımızla ve toplumla birlikte değer üretmek, sürdürülebilir büyümemizin asıl kaynağıdır.

Başarı yolculuğun kendisinde saklı

Başarı, yalnızca ulaşılan nihai sonuçla sınırlı değildir; aynı zamanda o sonuca uzanan yolculuğun kendisinde saklıdır. Ülkeler ve insanlar arasında güven köprüleri inşa edebilmek, farklı coğrafyaları ortak bir vizyon ve müşterek bir paydada buluşturabilmek, bu sayede kalıcı ve evrensel değerler üretebilmek, gerçek başarının temel taşlarını oluşturur.

Başarı, aynı zamanda topluma dokunmak, gelecek nesillere ilham verecek hikâyeleri miras bırakabilmektir. İnsanlığa ve içinde yaşanılan topluma fayda sağlayan her somut kazanım, başarının en parlak ve anlamlı ifadesi olarak görülmelidir. Bu anlayış doğrultusunda Hayat Holding, üstlendiği tüm sorumluluklarda topluma, ülkeye ve insanlığa fayda sağlama gayesiyle hareket etmekte; “Nesiller Boyu Fayda” vizyonu ile bireysel başarı anlayışlarını da kurumsal bir misyonun güçlü bir yansımasına dönüştürmektedir.

2026’da esnek ve dirençli olacağız

Şirketlerimizin önemli başarılara imza attığı bir yılı geride bıraktık. Şimdi önümüzde başarılarla öreceğimiz yepyeni bir sene var. Küresel ekonominin dalgalı seyrini ve jeopolitik riskleri göz önünde bulundurarak daha esnek, daha dirençli bir şekilde 2026’ya başlıyoruz.

Küresel düzlemdeki bu denkleme rağmen ülkemizin ekonomi alanında attığı rasyonel adımların olumlu sonuçlarını daha çok alacağımız bir yıla girdiğimizi düşünüyorum. Uluslararası otoriterin ülkemizin büyüme hedefleri konusunda olumlu görüşler yayınladığını görüyoruz. Yakın zamanda Dünya Bankası ülkemizin 2026 ve 2027 büyüme hedefleri yukarı yönlü revize etti.

Hayat Holding olarak süreçlere gerçekçi bir iyimserlikle yaklaşarak 2026’da da yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Mevcut pazarlarımızda gücümüzü korumak, yeni pazarlara açılmak bu sene de ajandamızın önemli maddelerinden olacak. 2026’da daha kenetlenmiş, ortak hedeflere inanmış bir Hayat Holding göreceğiz."

Çin rekabeti olmayan sektör

Herhangi bir şekilde Çin baskısı hissetmiyoruz. Temizlik kağıdı, deterjan veya bebek bezi ile rekabet zor. Çünkü bunlar yükte ağır, pahada hafif mallar. Navlun da büyük bir maliyet. Bir de tabii Türkiye’de üç sektörde de çok ciddi bir kapasite var. Sektörümüz ürettiğinin büyük bölümünü de ihraç etmek zorunda. Yurt dışında yatırım yaptığımızda bize bir ihracat kapısı oluyor. Örneğin Hayat Kimya, yurt dışındaki yatırımlarına Türkiye’den hammadde, ambalaj malzemesi ihracatı, yarı mamul ihracatı yapıyor. O ülkede bu malzemeler ürüne dönüştürülerek satılıyor. Bitmiş ürün ihracatından daha farklı bir süreç bu.

Holdingin büyüme stratejisi

17 ülkede 44 üretim tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerde üretilen ürünlerimiz ile ahşap bazlı panel ve hızlı tüketim sektöründe pek çok coğrafyada lider konumdayız ya da liderliğe yakınız. Tabii ki buradaki en elzem hedefimiz hâlihazırda lider olduğumuz pazarlarda liderliğimizi korumak, diğer pazarlarda ise lider olmak. Bulunduğumuz her pazarda üretim ve ihracatta iddialıyız. Kastamonu Entegre ile ahşap bazlı panel sektöründe dünyanın 4’üncü büyük üreticisi, Hayat Kimya tarafında ise dünyanın 4’üncü büyük markalı bebek bezi üreticisi ve Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisi konumundayız. Özellikle Rusya, İran, Cezayir, Tunus ve Fas pazarlarında lideriz.

Zor coğrafyalarda üretimin zorluğu

Bizim ürünlerimiz hızlı tüketim ürünleri olduğu için nüfus çok önemli. Ürünlerimizin öncelikle üretildiği yerde tüketilmesini tercih ediyoruz. Çalıştığımız uluslararası pazarlar da nüfusu yüksek olan yerler. Bunlar genel olarak sorunlu olarak görülen yerler. Ancak bu ortamlarda da yönetme becerisi kazandık. Mısır’ın kendine göre zorlukları var. İran’ın durumu ortada ancak bizim üretim konumuz ambargo dışında. İran tesislerimiz en büyük yatırımlar arasında. Tüm ürün kategorilerinde üretim yapılıyor. Pakistan’da da çalışıyoruz. Vietnam’da Çin etkisi çok yüksek. Rusya ambargolar yaşıyor. Satışlarımızı olumsuz etkilemese de bazen operasyonlarda zorluklar olabiliyor.