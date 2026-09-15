Çin borsalarında sert satış: İşlem hacmi yılın dibinde

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Çin borsaları günü ağırlıklı olarak kayıpla tamamlarken teknoloji odaklı STAR 50 Endeksi pozitif ayrıştı. İşlem hacmi ise yılın en düşük seviyesine geriledi.

Şanghay Bileşik Endeksi 21,05 puan ve yüzde 0,54 düşüşle 3.864,28 puandan kapandı. Shenzhen Bileşik Endeksi 96,59 puan ve yüzde 0,72 kayıpla 13.287,97 puana geriledi.

CSI 300 Endeksi 30,04 puan ve yüzde 0,67 düşüşle 4.450,04 puan, ChiNext Endeksi ise 37,66 puan ve yüzde 1,15 kayıpla 3.247,92 puan oldu.

STAR 50 piyasadan pozitif ayrıştı

Bilim ve teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü STAR 50 Endeksi, diğer büyük endekslerin aksine günü yükselişle tamamladı. Endeks 23,69 puan ve yüzde 1,55 artarak 1.551,96 puana çıktı.

Piyasa genelinde 4 bin 300'den fazla hisse değer kaybetti.

Şanghay, Shenzhen ve Pekin borsalarındaki toplam işlem hacmi önceki seansa göre 17,7 milyar yuan azalarak 1 trilyon 625,3 milyar yuan oldu. Böylece 7 Nisan 2026'da kaydedilen yılın en düşük günlük işlem hacmiyle aynı seviyeye gelindi.

Yalnızca Şanghay ve Shenzhen piyasalarındaki toplam hacim ise 16,5 milyar yuan düşüşle 1,61 trilyon yuana geriledi.

Teknoloji hisseleri yükselişte öne çıktı

Rüzgâr türbini ekipmanı üreticileri yükselişe öncülük ederken Dajin Heavy Industry günlük fiyat artış sınırına ulaştı.

Baskılı devre kartı hisseleri güç kazandı. Aohong Electronics üçüncü işlem gününde de tavan olurken, çok katmanlı seramik kapasitör teması öne çıktı ve Shuangxing New Materials art arda üçüncü kez tavan fiyattan kapandı.

Litografi makineleri, yarı iletkenler ve minör metal hisseleri piyasadan olumlu ayrıştı. Tarım hisseleri gerilerken Xinnong Development ve Dunhuang Seed taban oldu. Tahıl, yeni perakende, turizm, eğitim ve eğlence sektörleri de zayıf performans gösterdi.