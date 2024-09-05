Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: Çin Afrika'ya 50 milyar dolar yatırım yapacak

Çin-Afrika forumuna 50'den fazla Afrikalı lider ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılıyor. Afrika liderleri bu hafta altyapı, tarım, madencilik, ticaret ve enerji alanlarında daha fazla iş birliğini hedefleyen çok sayıda anlaşmaya imza attı.

Xi, Pekin'deki görkemli Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen forumun açılış töreninde liderlere hitap ederken, kıtayla ilişkilerin tarihteki en iyi dönemi yaşadığını söyledi.

"Afrika ile altyapı ve ticarette iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyoruz"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, önümüzdeki üç yıl boyunca Afrika'ya 50 milyar doların üzerinde finansman sağlanacağının sözünü vererek, kıtayla altyapı ve ticarette iş birliğini derinleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Bu haftaki Çin-Afrika forumuna 50'den fazla Afrikalı lider ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılıyor. Afrika liderleri bu hafta altyapı, tarım, madencilik, ticaret ve enerji alanlarında daha fazla iş birliğini hedefleyen çok sayıda anlaşmaya imza attı.

Xi, Pekin'deki görkemli Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen forumun açılış töreninde liderlere hitap ederken, kıtayla ilişkilerin tarihteki en iyi dönemi yaşadığını söyledi.

"Çin hükümeti önümüzdeki üç yıl içinde 360 ​​milyar yuan tutarında mali destek sağlamaya hazır"

Xi "Çin, Afrika ülkeleriyle sanayi, tarım, altyapı, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirmeye hazırdır. Çin hükümeti önümüzdeki üç yıl içinde 360 ​​milyar yuan (50,7 milyar dolar) tutarında mali destek sağlamaya hazır" açıklamasında bulundu.

Xi, Afrika'da en az bir milyon iş yaratılmasına yardımcı olma sözü verdi

Çin Devlet Başkanı bunun yarısından fazlasının kredi olarak, 11 milyar dolarının çeşitli türdeki yardımlar olarak, 10 milyar dolarının ise Çinli şirketlerin yatırım yapmasının teşvik edilmesi yoluyla sağlanacağını söyledi. Ayrıca "Afrika'da en az bir milyon iş yaratılmasına" yardımcı olma sözü verdi.