Çin ekonomisi son 3,5 yılın en düşük büyümesini kaydetti

Çin ekonomisi, 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,3 büyüyerek hem piyasa beklentilerinin hem de ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 5'lik büyümenin altında kaldı.

Böylece dünyanın ikinci büyük ekonomisi son 3,5 yılın en düşük büyüme performansını sergilerken, büyüme oranı hükümetin yüzde 4,5-5 hedef aralığının da altına indi.

Yılın ilk altı ayında ise ekonomi yüzde 4,7 büyüyerek yıllık hedefle uyumlu görünümünü korudu.

İç talep zayıf kalmaya devam etti

Haziran ayında perakende satışlar yıllık bazda yalnızca yüzde 1 artarken, sanayi üretimi yüzde 5,3 yükseldi. Veriler, ekonomik büyümenin giderek daha fazla ihracat ve imalat sanayisine dayandığını ortaya koydu.

Ekonomistler, büyümenin hızından çok niteliğinin endişe verici olduğunu belirterek, iç tüketim ve yatırımlardaki zayıflığın ekonominin en kırılgan alanı olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Gayrimenkul ve yatırımlar baskı oluşturuyor

Ülkede 2021'den bu yana devam eden emlak krizi hane halkı serveti ve tüketim üzerinde baskı yaratmayı sürdürürken, gayrimenkul yatırımları yılın ilk altı ayında yüzde 18 geriledi.

Aynı dönemde sabit sermaye yatırımları yüzde 5,7, kamu yatırımları ise yüzde 2,3 azaldı.

Analistler, yerel yönetimlerin harcamaları kısması ve özel sektör yatırımlarındaki zayıflığın büyüme görünümü üzerinde önemli baskı oluşturduğunu belirtiyor.

İhracat büyümeyi destekliyor

Zayıf iç talebe rağmen ihracat büyümenin en önemli destekçisi olmayı sürdürdü. Son açıklanan verilere göre Çin'in ihracatı, küresel yapay zekâ yatırımları ve ABD'li şirketlerin yeni gümrük tarifeleri öncesi stok oluşturması sayesinde yüzde 27 arttı.