Çin, Fas'ta sanayi üssü kuruyor

Yaklaşık 500 hektarlık alana yayılan bölgede fren sistemlerinden batarya bileşenlerine kadar çok sayıda otomotiv parçası üretilecek. Sentury Tire üretime başlarken, dünyanın en büyük anot malzemesi üreticilerinden BTR New Material Group da bölgede yatırım yapıyor. Çinli fren üreticisi APG ise bu yıl 70 milyon dolarlık tesisini devreye alacak.

Fas, Çinli yatırımcılar için yalnızca düşük maliyetli üretim merkezi değil. Ülke, Avrupa Birliği ve ABD dahil yaklaşık 50 ülkeyle serbest ticaret anlaşmalarına sahip olması nedeniyle stratejik bir köprü görevi görüyor. Beş yıllık vergi muafiyetleri, genç iş gücü ve yenilenebilir enerji kaynakları da yatırımları destekliyor.

AB'de Çin ürünlerinin kendi pazarına yönlendirilme korkusu

Ancak gelişmeler Brüksel’de endişe yaratıyor. Avrupa Birliği yetkilileri, Çin’in iç pazardaki aşırı üretim kapasitesini Fas üzerinden Avrupa’ya yönlendirmeye çalıştığını düşünüyor.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, Çin’in üçüncü ülkeler üzerinden Avrupa pazarına erişim sağlamasının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi. AB’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı yüzde 45’e varan vergiler sonrası Fas’ın önemi daha da arttı. Uzmanlar, Çinli şirketlerin Fas’ta üretim yaparak Avrupa pazarına daha avantajlı erişim elde etmeyi hedefl ediğini belirtiyor.

Fas yönetimi ise eleştirileri reddediyor. Yetkililer, yatırımların ülkenin otomotiv ekosistemini güçlendirdiğini ve Avrupa ile karşılıklı kazanç sağlayan bir ortaklık oluşturduğunu savunuyor. Hükümet, 2026 sonuna kadar yıllık 500 bin elektrikli araca hizmet verebilecek tam bir tedarik zinciri kurmayı hedefl iyor.