Çin havacılık fuarında 38,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, bu yıl 15'incisi düzenlenen havacılık fuarına 47 ülke ve bölgeden 1000'den fazla firma katıldı. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (Airshow China) olarak da anılan organizasyonda toplam 38,7 milyar dolar tutarında satın alma anlaşması yapıldı.

İlk 3 günü profesyonel alıcılara özel olan, sonraki üç günde halka açılan etkinlik, yaklaşık 600 bin ziyaretçi topladı. İki yılda bir düzenlenen Cuhay Havacılık Fuarı, Çin'in, askeri ve sivil havacılık teknolojisinde kaydettiği ilerlemeleri ve son teknoloji uçak ile silah sistemlerini sergilediği platform işlevini görüyor.

Yeni nesil uçak ve silah sistemleri gün yüzüne çıktı

Bu yılki fuarda Çin'in yerli üretim yeni nesil hayalet savaş uçağı J-35A, yerli üretim büyük uçak motoru AEF1200, karadan havaya füze sistemi HQ-19 ile bir entegre uzay-hava savaş uçağı prototipi ilk kez gün yüzüne çıktı.

Çin Donanması da ilk kez yer aldığı fuarda uçak gemilerine özel tasarlanan "J-15" sınıfı savaş jetlerini görücüye çıkardı. "Uçan köpekbalığı" olarak anılan "J-15T" savaş jetleri ile "J-15D" elektronik harp uçakları gösteri uçuşu yaptı.

Fuarda Çin'in yerli üretim yolcu uçaklarından uzun mesafe geniş gövdeli yolcu uçağı modeli C929 ilk siparişini alırken, orta mesafe dar gövdeli yolcu uçağı C919 ile kısa mesafe bölgesel yolcu uçağı C909 için de yeni siparişler verildi.

Çin-Rusya Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı için Çin'de bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun ziyaret ettiği fuarda, Rusya'nın hava akrobasi takımı Russian Knights da gösteri uçuşu düzenledi.

Su-57E ilk siparişini aldı

Rus yetkililer, fuarda görücüye çıkardıkları yeni nesil savaş uçağı Su-57E'nin ilk siparişini aldığını duyururken alıcının kim olduğu açıklanamadı.