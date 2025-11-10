Çin karşıtı politika Makyol’u Romanya’da lider yaptı

YENER KARADENİZ

Avrupa Birliği’nin giderek sertleşen Çin karşıtı politikası, Türk müteahhitlerin bölgede yolunu açtı. Bu şirketlerden biri olan Makyol, bu süreçte 3 milyar Euro’luk portföye ulaşarak Romanya’daki en büyük yabancı şirket konumuna yükseldi.

Ülkede 7 projeye devam ettiklerini söyleyen Makyol İnşaat Romanya CEO’su Saff et Oğuz Çebi, yeni ihaleler için de Balkanlar ve Orta Avrupa’yı yakın takibe aldıklarını söyledi. 1965 yılında Saff et Çebi tarafından kurulun Makyol’un üçüncü kuşak temsilcisi Oğuz Çebi, hali hazırda en büyük pazarı olan Romanya’nın başkenti Bükreş’te basın mensupları ile bir araya gelerek şirketin Romanya’daki performansı ve gelecek dönem hedefl eri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2019’da girdikleri Romanya’nın bugün şirketin en güçlü olduğu ülke haline geldiğini anlatan Çebi, “Romanya’ya 2019’da 1,5 milyar Euro değerinde YİD modeli ile hayata geçirilmesi planlanan otoyol projesi ile girdik.

Çinli bir ortağımız vardı. Ama maalesef imza aşamasında hükümet değişti ve AB’de Çin karşıtı bir politika oluştu ve kontratımız iptal edildi. Büyük emek ve para harcamıştık. Ama şimdi görüyoruz ki bu bizim için bir fırsat olmuş. Çinli müteahhitler pazara girseydi çok daha zorlu bir rekabet ortamı olurdu. Şu an Çinli firmalar Romanya’da kamu ihalelerine giremiyor. Bugün o deneyimimiz ile güçlü bir varlık oluşturduk ve en büyük yabancı şirket konumundayız. Romanya’da Türk müteahhitlerin toplam proje hacmi de 15,2 milyar doları aştı” dedi.