Çin menşeli diş kazıyıcı makinelerin ithalatına damping soruşturması

Çin menşeli "dişçilikte kullanılan kazıyıcı makinelerin" ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin menşeli "dişçilikte kullanılan diş kazıyıcı makinelere" yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üretici Redon Teknoloji AŞ tarafından yapılan, Yena Makine Sanayi Ticaret AŞ ile Twinmac Makine ve Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuru üzerine, söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açıp açmadığı incelendi.

Araştırma sonucu, Çin menşeli ithalatın maddi zarara yol açtığı değerlendirildi ve soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

