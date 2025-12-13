Çin menşeli 'fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve' ithalatına geçici önlem kararı

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildi. Bu çerçevede damping soruşturması açılmasını haklı kılacak damping, zarar ve illiyet bağına ilişkin yeterli delillerin bulunduğuna karar verildi.

Çin menşeli "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler" ürününe yönelik başlatılan ve Bakanlık tarafından yürütülen damping soruşturmasının ön belirlemeleri kapsamında geçici önlem kararı alındı.

Gümrük idareleri, söz konusu ürün hakkında diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, belirlenen oranlarda teminat alacak.

Alınan geçici önlemler, soruşturmayla ilgili kesin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay yürürlükte kalacak.