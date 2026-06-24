Çin menşeli "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve" ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Çin menşeli "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve" ürününe yönelik Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması neticelendi.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 38,26'sı ile yüzde 45,99'u oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi. Söz konusu önlemler 5 yıl yürürlükte kalacak.