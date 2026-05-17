Çin menşeli sitelerden alışveriş durunca fırsatçılara ceza yağdı

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen 4 ayrı toplantıda, 1258 işletmeye 389 milyon lira idari para cezası uyguladı. Cezaların en dikkat çekici olanı ise e-ticaret sitelerine verildi. Bir süre önce yurt dışından yapılan alışverişlere getirilen kısıtlama ile birlikte, başta TEMU olmak üzere bir çok yabancı siteden alışverişi neredeyse imkansız hale gelmişti. Bakanlık yaptığı denetimlerde bu uygulamanın ardından, fiyatı fahiş artıran işletmelere 151 milyon lira ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre denetimler kapsamında, temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin lira ceza verildi.

Ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin lira, yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrasında yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler sonucunda 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık açıklamasında özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde; alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler yanı sıra, vatandaşların seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar, toptan satış merkezlerinin de yakın takipte olduğu belirtilerek, “Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir” denildi.