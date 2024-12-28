Çin menşeli sitrik asite önlem, parke ithalatına soruşturma
Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli sitrik asit ithalatında damping soruşturmasını tamamladı. CIF bedelinin yüzde 29.1’i ile yüzde 63.9’u oranında dampinge karşı önlem uygulanacak.
ANKARA(EKONOMİ)
Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli sitrik asit ithalatına ilişkin yürüttüğü damping soruşturmasını tamamladı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin menşeli sitrik asit ithalatında CIF bedelinin yüzde 29.1’i ile yüzde 63.9’u oranında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.
Öte yandan yerli üreticilerin başvurusu üzerine Çin menşeli laminant parke ithalatına yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılması kararlaştırıldı.
Soruşturma tamamlanana kadar yürürlükteki m2 başına 1.60-2.40 dolarlık dampinge karşı önlem alınmaya devam edilecek.