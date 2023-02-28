Çin menşeli split klimalara soruşturma

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli üreticiler Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli “yalnız duvar tipi split klimalar”, “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürünlerine yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.