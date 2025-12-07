Çin Merkez Bankası altın rezervlerini 13 aydır kesintisiz artırdı

Dünya Altın Konseyi verileri, merkez bankalarının Ekim'de 53 ton net alımla yılın en yüksek aylık talebini gerçekleştirdiğini gösterirken, Çin'in kesintisiz alımları, küresel altın fiyatlarındaki yükselişte önemli bir faktör olarak göze çarptı.

Diğer yandan Kasım ayında Çin'in döviz rezervleri ise 3,343 trilyon dolardan 3,346 trilyon dolara çıktı.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre yıl ortasında durgunluk yaşayan dünya çapındaki merkez bankası alımları Ekim ayında hızlandı.

Ulusal piyasalarda etkisini artırmak isteyen PBOC, yabancı merkez bankalarına altınlarını Çin'de toplama yolunu tuttu. Şu ana kadar Kamboçya'nın da aralığında bulunan bazı ülkeler bu teklifi kabul etti.