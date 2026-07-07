Çin Merkez Bankası'ndan dev altın alımı! 2023'ten bu yana rekor

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) açıkladığı verilere göre, banka haziran ayında rezervlerine 480 bin ons altın ekledi. Böylece toplam altın rezervi 75,44 milyon onsa yükseldi.

Veriler, söz konusu alımın Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen en yüksek aylık altın alımı olduğunu ortaya koyarken, bankanın kesintisiz altın alım serisi de 20'nci aya taşındı.

Fiyatlar gerilerken alımlar devam etti

Çin Merkez Bankası'nın güçlü alımı, altın fiyatlarında sert düşüş yaşanan bir dönemde gerçekleşti.

Altın, haziran ayında yüzde 12 değer kaybederek ons başına 4 bin doların altına gerilerken, 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti.

Fiyatlardaki geri çekilmede ABD/İsrail-İran savaşının ardından artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde daha temkinli bir yaklaşım benimsemesi etkili oldu.

Bankalar tahminlerini aşağı çekti

Altındaki sert düzeltmenin ardından Goldman Sachs ve Deutsche Bank başta olmak üzere birçok uluslararası yatırım bankası yıl sonu altın fiyatı beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Analistler, yüksek faiz ortamının kısa vadede değerli metaller üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebileceğini belirtiyor.

Merkez bankalarının altın talebi sürüyor

Buna karşın resmi sektörün altın talebi güçlü kalmaya devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi'nin haziran ayında yayımladığı ankete göre, önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankalarının oranı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.