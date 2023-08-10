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Çin, Türkiye dahil birçok ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı

Seyahat kısıtlamalarını büyük ölçüde gevşeten Çin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı.

Haber Merkezi
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Çin; ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması hızlı olacak. Gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu belirtildi.