Çin ve AB'den elektrikli araç ticaretinde müzakereleri sürdürme kararı

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Çin ile Avrupa Birliği (AB), elektrikli ve hibrit araç ticaretine ilişkin görüşmelerde müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, Pekin'de bir araya gelerek iki taraf arasındaki ticaret, yatırım ve pazara erişim konularını değerlendirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, görüşmelerin elektrikli ve hibrit araç ticaretini de kapsadığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, taraflar yoğun müzakerelerin ardından hibrit araç ticaretinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun biçimde yürütülmesi konusunda mutabakata vardı.

Görüşmelerde, iki taraf arasındaki otomotiv ticaretine ilişkin düzenlemeler ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi de gündeme geldi.

Elektrikli araç soruşturmasında görüşmeler devam edecek

Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturması da görüşmelerin önemli başlıklarından biri oldu.

Taraflar, soruşturma kapsamında fiyat taahhütleri ve inceleme prosedürlerine ilişkin müzakereleri sürdürme kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, söz konusu başlıklardaki görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.