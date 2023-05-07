Çin’de kurulan “Türk İşadamları Ağı” dünyaya yayılıyor

Türk-Çin Kültür Derneği bünyesindeki Lotus News’e konuşan “Turkish Gent’s Network Istanbul” girişiminin koordinatörlüğünü yürüten Metehan Özbenim, şu bilgileri verdi: “Şangay’da 14 yıl boyunca çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndüm. Söz konusu girişim, Şanghay kentinde mücevher sektöründe hizmet veren Uğur Arzoğulları tarafından 2020 yılında başlatıldı. İlk olarak 8-10 kişiyle başlayan ve her ay düzenli yapılan bu girişim kısa zamanda 200 kişinin katıldığı önemli bir networking etkinliğine dönüştü. Etkinliğe katılacak kişiler, en az üç grup üyesinin tavsiyesi alınarak onaylanıp belirleniyor.”



Turkish Gent’s Network’ün temel amacının Türk işadamları arasında iletişim ve iş birliği imkanlarını genişletmek olduğunu vurgulayan Özbenim bu girişimin ortaya çıkış nedenini şöyle özetledi: “Çin kendine özgü bir ülke. Özellikle Şanghay’da tutunabilmeniz için ya çok iyi bir işinizin olması ya da çok iyi bir eğitim almış olmanız gerekiyor. Burası ABD veya Almanya’da olduğu gibi, oraya bir şekilde giden bir akrabanın davetiyle gidip kolayca iş bulup kalınabilecek bir yer değil. Bu yüzden Çin’e gelmiş olan Türklerin birbirini yakından tanıyıp, mevcut işlerini büyütüp, yeni iş imkanlarını konuşabilmek için bir buluşmaya gerek vardı. Turkish Gent’s Network, bu yöndeki beklenti ve ihtiyaçlara cevap verdiği için kısa sürede büyüdü. Hatta bu buluşmalar Pekin ve Çin’in güneyinde de düzenlenmeye başladı.”

Sırada Endonezya var

Özbenim, Koç Müzesi’ndeki Halat Restoran’da ilkini gerçekleştirdikleri Turkish Gent’s Network Istanbul buluşmasına; aralarında Koç Holding, Ata Holding, Arzum Ev Aletleri temsilcilerinin yanısıra, Çin’de bulunmuş veya Çinle ilgili işleri olan çeşitli sektörden işadamları, akademisyen, hukukçu ve STK temsilcilerinden oluşan 23 kişinin katıldığını söyleyerek,

“Turkish Gent’s Network Istanbul etkinlinliğimizde; temel amacımız olan tanışma, dostluk kurma ve ticaret yapma şansını arttırma noktasından hareketle buluştuk” diyen Özbenim açıklamalarını şöyle noktaladı: “Bu buluşmada henüz birbirini tanımayanlar tanışıp, birbirinin faaliyet alanını ve hangi konularda bilgi sahibi olduğunu öğrendi. Bu buluşma bundan sonra işbirliği imkanları, ticareti genişletme hatta gerektiğinde birbirine iş paslama noktasında önemli bir adım oldu. Turkish Gent’s Network’in Çin ve İstanbul ayakları tamamlandı. Şimdi bu networking girişimini Endonezya’nın Jakarta kentinde de oluşturuyoruz. Turkish Gent’s Network Jakarta’nın koordinatörlüğünü Koç Holding’te çalışan bir arkadaşımız yürütecek. ABD ve Avrupa’daki Türkiye’nin misyon temsilcileri ile Türk işadamları ile görüşme halindeyiz. Turkish Gent’s Network girişimini Türk işadamlarının olduğu tüm ülkelere yaymayı hedefliyoruz” dedi.