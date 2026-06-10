Çin'de üretici enflasyonu son 4 yılın zirvesine çıktı
Çin'de üretici fiyatları enflasyonu mayıs ayında yıllık yüzde 3,9'a yükselerek Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Çin'de mayıs ayına ilişkin açıklanan enflasyon verileri, üretim maliyetlerindeki artışın hızlandığını ortaya koydu.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi.
Böylece üretici enflasyonu üst üste üçüncü ayda da artış gösterirken, Temmuz 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Veriler, küresel enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin Çin'deki üreticiler üzerindeki maliyet baskısını artırmaya devam ettiğine işaret etti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi.
Piyasa beklentisi yüzde 1,3 seviyesindeydi. Böylece tüketici enflasyonu beklentilerin hafif altında kalırken, nisan ayındaki yüzde 1,2'lik artış seviyesini korudu.
Aylık bazda değerlendirildiğinde tüketici fiyatlarının mayısta yüzde 0,1 gerilediği görüldü.