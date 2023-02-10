Çin'de üretici fiyatları geriledi, tüketici fiyatları yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UIB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ocak 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,8 geriledi.

Böylece imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin ekim, kasım ve aralık aylarında kaydedilen gerileme eğilimi, yeni yılın ilk ayında da devam etti.

Üretici fiyatlarındaki düşüşte, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle imalat sektöründe yılın son aylarında yaşanan daralma ve aktivite kaybı etkili oldu.

Enflasyonu temel göstergesi kabul edilen TÜFE'deki artışta ise Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması ve Bahar Bayramı ile tüketimin artmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Ocakta gıda fiyatları yüzde 2,8 artarken, gıda dışı enflasyon yüzde 1,2 oldu. Akaryakıt fiyatları, benzinde yüzde 5,5, motorinde yüzde 5,9 ve LPG'de yüzde 4,9 arttı.