Çin’den Avrupa ülkelerine elektrikli bisiklet çıkarması

Dünyanın en büyük elektrikli iki tekerlekli üreticilerinden Yadea, İran savaşı sonrası hızlanan talep dalgasıyla Macaristan’da fabrika planını öne çekerken, Londra ve Paris gibi büyük şehirleri hedef tahtasına koydu. Şirketin 2026 yurtdışı satışlarının geçen yıla göre yüzde 70 artması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatlarının sıçraması, özellikle Güneydoğu Asya ve Güney Amerika’da elektrikli scooter siparişlerini patlattı. Yadea yönetimi, müşterilerin sevkiyatların hızlandırılması için baskı yaptığını belirtirken, Avrupa’daki yüksek yakıt maliyetlerinin de elektrikli ulaşım dönüşümünü hızlandırdığına dikkat çekti.

Avrupa’da hedef büyüyor

Çinli üretici, yurtdışındaki satış noktası sayısını 3 bin 700’den 10 binin üzerine çıkarmayı hedefl iyor. Şirketin Türkiye, Brezilya, Vietnam, Endonezya ve Meksika’daki üretim üslerine Macaristan’ın da eklenmesi planlanıyor. Böylece hem Avrupa talebine yakın üretim yapılacak hem de Çin ürünlerine yönelik olası gümrük baskıları azaltılacak.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi verilerine göre bataryalı iki tekerlekli araçların küresel pazardaki payı henüz yüzde 15 seviyesinde. Bu da sektörün önünde hâlâ büyük bir büyüme alanı bulunduğunu gösteriyor.

Yadea yöneticileri, özellikle elektrik altyapısının zayıf olduğu ülkelerde scooter bataryalarının evler için “yedek enerji kaynağı” olarak kullanılabileceğini savunuyor. Şirket, Afrika ve gelişmekte olan pazarlarda bu modeli yeni bir iş alanı olarak görüyor.

Analistler, Avrupa’da yüksek enerji maliyetleri ve şehir içi ulaşım dönüşümünün Çinli üreticilere yeni alan açtığını belirtiyor. Özellikle düşük maliyetli elektrikli mobilite çözümlerinin, otomobil yerine alternatif ulaşım arayan tüketicilerden yoğun ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Porsche frene bastı

Alman lüks otomobil devi Porsche ise elektrikli bisiklet motoru bölümünü kapatma kararı aldı. Şirket, Almanya ve Hırvatistan’da toplam 360 kişiyi etkileyecek küçülme kapsamında elektrikli bisiklet motoru geliştirme faaliyetlerini durduruyor.Porsche yönetimi, ana faaliyet alanı olan spor otomobillere odaklanacaklarını açıkladı. ABD’nin otomobil tarifeleri ve elektrikli araç dönüşümünün yarattığı yüksek maliyetler nedeniyle şirket son dönemde ciddi kâr baskısıyla karşı karşıya kaldı. Elektrikli bisiklet motoru biriminin kapanması, Porsche’nin son dönemde attığı küçülme adımlarının devamı niteliğinde.