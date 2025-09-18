Çin’den EKONOMİ'ye ödül

ZEYNEP GÜRCANLI/KUNMİNG

EKONOMİ Gazetesi, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in başlattığı “Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin 12. yıldönümünde, ülkenin en önemli ödüllerinden birini kazandı.

EKONOMİ Gazetesi, “Kuşak ve Yol Küresel Haber” ikincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül, Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil öncülüğünde hazırlanan Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin 10. yıldönümü eki vesilesiyle, EKONOMİ Gazetesi’ne verildi.

“En iyi inovasyon” alanında verilen ödülü ve ödül sertifikasını Çin’in Kunming kentinde düzenlenen 2025 küresel medya forumu toplantısına katılan EKONOMİ Gazetesi Yazarı Zeynep Gürcanlı teslim aldı.

“En iyi inovasyon” alanında verilen ödülü EKONOMİ Gazetesi Yazarı Zeynep Gürcanlı teslim aldı.

Yunnan eyaletinin Kunming kentinde gerçekleşen Kuşak ve Yol Küresel Medya Forumu’na 100’ü aşkın ülkeden 200’den fazla gazeteci hazır bulundu. Forum’un ana gündemi ise, “Medeniyetler arasında karşılıklı fikir alışverişi öğrenme konusunda medyanın sorumluluk paylaşımı” olarak belirlendi.

Yeni inisiyatif “küresel yönetişim”

Forum açılış konuşmasını Çin Ulusal Halk Kongresi’nin Kalıcı komitesi Başkan Yardımcısı Zheng Jianbang yaptı. Kuşak ve Yol projesinin uluslararası ticareti kolaylaştırmak, mali entegrasyon sağlamak ve insandan insana ilişkileri geliştirmek için Devlet Başkanı Şi tarafından ortaya atıldığını söyleyen Zheng, inisiyatifin 12. Yıldönümünde tüm katılımcı ülkelere barış, refah, açıklık ve inovasyon sağladığını söyledi.

Medyanın da Kuşak ve Yol İnisiyatifinde kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Zheng, yapılan haberlerin farklı medeniyetlerden insanlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi arttırdığını belirtti. Devlet Başkanı Şi’nin, Şangay İşbirliği Örgütü’nün bu ayın başında Çin’de gerçekleştirdiği zirve toplantısında bu kez “küresel yönetişim” konusunda yeni bir konsept ortaya koyduğunu da vurgulayan Zheng, bu konseptin de egemen devletlerin eşitlikleri, çok tarafl ılık ve uluslararası bağlılık üzerine kurulduğu kaydetti. Forum ev sahiplerinden Çin Komünist Partisi Yunnan Bölgesel Komitesi’nin genel sekreteri Wang Ning ise, Kuşak ve Yol İnisiyatifi sayesinde Çin’in Orta Asya, Afrika, Avrupa ve Güney Afrika’ya açılmasının kolaylaştırdığını vurguladı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin demiryolları ve karayolları ile ticareti kolaylaştırdığını, sağlık yardımları, inşa edilen okullar ya da içme suyu projeleri ile insanların hayat standartlarını yükselttiğini, insanlar arasındaki iletişimi kurup güçlendirdiğini söyleyen Wang, ülkelerin küresel felaketler arasında birbirlerine destek verdiklerini de belirtti. Wang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ndeki medya kuruluşlarının da tüm bu gelişen ilişkilere tanıklık edip, yapılan haberlerle belgelediklerini ve yaydıklarını ifade etti.

Toplam yatırım 50 milyar dolar

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Kamu İletişimi Bölümü Başkan Yardımcısı Wang Gang Kuşak ve Yol İnisiyatifinin başından bu yana Çin’in yaptığı çeşitli uluslararası ve ulusal yatırımların 50 milyar doları aştığını söyledi.

Forum’un düzenleyecilerinden People’s Daily Başkanı Yu Shaoliang ise, 12 yıl önce bir “görev” olarak başlayan Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin artık eyleme dönüştüğünü, küresel alanda diyalog ve iş birliği için bir platform haline geldiğine vurgu yaptı. Yu ayrıca medyanın yüksek kaliteli haberlerle insanlar arasında güven kurduğunu ve işbirliğini teşvik ettiğini belirtti.

Yunnan Valisi Wang Yubo İnisiyatif’ten 100’den fazla ülkenin yararlandığını, şimdi Devlet Başkanı Şi’nin ortaya attığı “küresel iyi yönetişim” sisteminin ise, daha eşit, çevreye duyarlı bir uluslararası sistem öngördüğüne dikkat çekti. People’s Daily Genel Yayın Yönetmeni Chen Jianwen de, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin daha çok kişiye ulaşması için gazetecilerin yapmaları gerekenleri şöyle sıraladı;

■ İpek Yolu ruhunu canlı tutup, geliştirmek

■ Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni, karşılıklı öğrenmeyi ve kültürel paylaşımı vurgulayan haberlerle, halklara doğru anlatabilmek.

■ Küresel bağlantıları güçlendirip, ortak görüşleri öne çıkarmak

■ Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin pratik yönlerini ve teknik işbirliği ögelerinin altını çizen haberler yapmak.

Görkemli tören

Kuşak ve Yol İnisiyatifi 2025 Küresel Medya Forumu’nun açılışında, hem İnisiyatifi anlatan, hem de Çin’in kültürel mirasının altını çizen görkemli gösteriler gerçekleştirildi. Sadece Çin vatandaşları değil, İnisiyatif sayesinde işlerini geliştiren ya da ihtiyacı olan yardımı alan ülkelerin vatandaşlarının da paylaşımlarına yer verilen açılış oturumunda, ayrıca Çin’in enerji, elektrikli araç ya da ekolojik tarım şirketlerinin temsilcileri de konuşmalar yaptı. İki günlük Forum’un ikinci gününde ise, küresel medya işbirliğini güçlendirmek amacıyla çok farklı ülkelerden gazetecilerin konuşmacı oldukları paneller düzenlendi.