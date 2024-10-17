Çin'den gayrimenkul sektörünü canlandırma hamlesi

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ön şartları yerine getiren inşaat projelerine yönelik kredi desteğinin yıl sonuna kadar 4 trilyon yuana (560 milyar dolara) çıkarılacağını belirtti.

"Beyaz liste" olarak adlandırılan, ön şartları karşılayan emlak ve konut projelerine şu ana kadar 2,23 trilyon yuan (310 milyar dolar) aktarıldığına dikkati çeken Bakan Ni, kent-köy ve harap yapıların yenilenmesi projelerine hız verilerek 1 milyon ilave konut yenileme yapılacağını ve bu yerlerde yaşayan vatandaşlara tazminat sağlanacağını kaydetti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), Maliye Bakanlığı ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresi (NFRA) yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda gayrimenkul sektörünü ortak çabalarla canlandırma sözü veren Ni, "Piyasa son üç yıldaki düzenleme döneminin ardından dip noktayı gördü. Hükümet olarak sektörü canlandırmaya yönelik zorlu mücadeleyi önünde sonunda kazanacağız." dedi.

Gayrimenkul sektöründeki düşüş

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, son 3 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerinde başında yer alıyor.

Hükümetin Ağustos 2020'de büyük gayrimenkul şirketlerine devlet bankalarından borç alabilmeleri için getirdiği yeni kriterler, büyük borç-büyük yatırım döngüsüyle ilerleyen sektörde Kovid dönemindeki talep daralmasıyla birleşen bir şok etkisi yaratmış, aralarında Evergrande ve Country Garden gibi en büyük emlak ve inşaat şirketleri iflasa sürüklenmişti.

2022'de yıllık bazda yüzde 10 azalan gayrimenkul yatırımları, 2023'te de yüzde 9,6 azalarak gerilemeye devam etmişti. Gayrimenkul yatırımları, 2024'ün 8 ayında da yüzde 10,2 azalarak önceki iki yıldaki düşüşünü sürdürmüştü.

Hükümetin gayrimenkul sektörünü canlandırmak için konut satışını ve yatırım finansmanını artırmaya yönelik daha önceki teşviklerinin etkisi ise sınırlı kalmıştı.