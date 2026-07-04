Çin'den ithal edilen bilyeli kalemlere damping incelemesi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı yerli üretici firmalar tarafından yapılan başvuruya istinaden, Çin menşeli "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyeli kalemler" ve "jel mürekkepli bilyeli kalemler" ürünlerinin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.