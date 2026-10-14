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Çin’den ithal edilen sodyum glukonata damping önlemi kararı

Çin’den ithal edilen sodyum glukonata yönelik damping önlemi alınması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Çin’den ithal edilen sodyum glukonata damping önlemi kararı
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sodyum glukonat ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, Çin menşeli sodyum glukonat ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edildi.

Söz konusu ürün için Weifang Jianbao Biotechnology Co. Ltd. firmasına CIF bedelinin yüzde 22,56'sı, Shandong Fuyang Bio-Tech. Co. Ltd. firmasına yüzde 24,43'ü ve diğerlerine yüzde 32,96'sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

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