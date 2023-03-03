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Çin'den ithal elektrikli taşıtlara ek gümrük vergisi getirildi

Çin'den ithal edilen elektrik motorundan tahrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Haber Merkezi
AA
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Çin'den ithal edilen elektrik motorundan tahrikli taşıtlara ek vergi getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlardan Çin menşeli olanlarının ithalatında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

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