Çin'den yapay zeka atağı.... 170 milyar doları aşması bekleniyor

Xinhua’nın haberine göre sektöre ilişkin değerlendirmeler, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı’na bağlı Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisi tarafından Pekin’de düzenlenen bir endüstri forumunda kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, yapay zeka alanında faaliyet gösteren çekirdek endüstrinin toplam değerinin 2024 yılı itibarıyla 900 milyar yuanı geçtiği, 2025 yılında ise bu rakamın 1,2 trilyon yuana ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Yapay zeka teknolojilerinde kapasite artışı

Raporda, 2024 yılı içinde yapay zeka modellerinin dil yeteneklerinde yüzde 30, çok biçimli anlama kapasitelerinde ise yüzde 50 oranında artış kaydedildiğine dikkat çekildi. Bu gelişmelerle birlikte yapay zekanın yalnızca teknik yenilik alanı olmaktan çıkarak, gerçek dünyada somut sonuçlar üreten bir üretken güç haline geldiği ifade edildi.

Ayrıca yılın başından bu yana büyük dil modellerinin imalat sektöründe kullanımının yaygınlaştığı belirtilerek, imalatta yapay zeka uygulama senaryolarının toplam içindeki payının yüzde 19,9’dan yüzde 25,9’a yükseldiği aktarıldı.

Robotik ve yapay zekanın birleştiği alan büyüyor

Raporda, yapay zeka ile robotiğin bir araya geldiği entegre yapay zeka sektörünün de hızlı bir büyüme sürecinde olduğu kaydedildi. Bu alandaki sanayi zincirinde faaliyet gösteren 350’den fazla şirkete 2025 yılı içerisinde toplam 40 milyar yuan, yaklaşık 5,6 milyar dolar tutarında finansman sağlandığı bilgisi paylaşıldı.