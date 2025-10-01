  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ciner'in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirkete kayyum atandı: Park Elektrik'ten açıklama
Takip Et

Ciner'in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirkete kayyum atandı: Park Elektrik'ten açıklama

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Ciner’in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul’da işlem gören Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kayyum atandı. Şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Park Elektrik'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ciner'in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirkete kayyum atandı: Park Elektrik'ten açıklama
Takip Et

Park Elektrik, 1 Ekim 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 30 Eylül 2025 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu.

Karar kapsamında TMSF Fon Kurulu tarafından yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil İbrahim Akyıldız, Başkan Vekilliğine Adnan Gün getirilirken; Fatma Sevil Kanar, Abdullah Nebioğlu ve Ayçe Saygel yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Ekonomi
Elektrik santrallerine 1,1 milyar lira kapasite desteği
Elektrik santrallerine 1,1 milyar lira kapasite desteği
Ekonomist Hakan Kara: İşgücü maliyeti yükseliyor ama ana sorun enflasyon!
"İşgücü maliyeti yükseliyor ama ana sorun enflasyon!"
Türkiye-Endonezya ilişkilerindeki olumlu seyir, ticari iş birliğini güçlendirdi
Türkiye-Endonezya ilişkilerindeki olumlu seyir, ticari iş birliğini güçlendirdi
Şekerde "metal kalıntısı" şikayetleri çoğaldı, bakanlık harekete geçti
Şekerde "metal kalıntısı" şikayetleri çoğaldı, bakanlık harekete geçti
Türk kahvesi lüks oldu! 2 günde yüzde 83 zam geldi
Türk kahvesi lüks oldu! 2 günde yüzde 83 zam geldi
Ekonomist Mahfi Eğilmez’den GSYH eleştirisi: Hesaplama illüzyon barındırıyor
Hesaplama illüzyon barındırıyor