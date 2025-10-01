Ciner'in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirkete kayyum atandı: Park Elektrik'ten açıklama
Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Ciner’in ortağı olduğu ve Borsa İstanbul’da işlem gören Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kayyum atandı. Şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Park Elektrik'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Park Elektrik, 1 Ekim 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 30 Eylül 2025 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu.
Karar kapsamında TMSF Fon Kurulu tarafından yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil İbrahim Akyıldız, Başkan Vekilliğine Adnan Gün getirilirken; Fatma Sevil Kanar, Abdullah Nebioğlu ve Ayçe Saygel yönetim kurulu üyesi olarak atandı.