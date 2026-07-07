Çin'in döviz rezervleri geriledi

Çin Devlet Döviz İdaresi'nin (SAFE) açıkladığı verilere göre, ülkenin döviz rezervleri haziran ayı sonunda 3,42 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece rezervler, mayıs ayına göre 26 milyar dolar azalarak aylık bazda yüzde 0,75 geriledi.

Doların güçlenmesi etkili oldu

SAFE, rezervlerdeki düşüşün temel nedeninin ABD dolarındaki değer kazancı olduğunu belirtti.

Açıklamada, başlıca ekonomilerden gelen makroekonomik veriler, merkez bankalarının para politikaları ve bu politikalara ilişkin beklentilerin doların güçlenmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra küresel varlık fiyatlarında görülen dalgalı seyrin de rezervler üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

SAFE, döviz kuru dönüşümleri ile varlık fiyatlarındaki değişimlerin rezervlerdeki hareketin temel belirleyicileri olduğunu vurguladı.

İdare ayrıca, Çin ekonomisinin genel olarak istikrarlı görünümünü koruduğunu ve bu tablonun döviz rezervlerinin de uzun vadede istikrarlı kalmasını desteklediğini belirtti.