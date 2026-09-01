Çinkoda arz sıkışıklığı fiyatı 4 yılın zirvesine taşıdı

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Londra Metal Borsası'nda çinko yüzde 2,5'e kadar yükselerek ton başına 3.980,50 doları gördü, ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Son aylardaki yükselişte Orta Doğu'daki savaşın İran'dan gelen cevher arzını kısıtlaması ve Çin dahil çeşitli bölgelerde maden üretiminde yaşanan aksaklıklar etkili oldu.

Arz tarafında sık sık kesintiler yaşanıyor

Chaos Ternary Futures, arz tarafında sık sık kesintiler yaşandığını belirtirken, Çin'in küresel piyasalardaki sıkışıklığı hafifletmek amacıyla daha fazla rafine çinko ihraç edebileceği beklentisinin arttığını kaydetti.

Çinko ağustosta üst üste beşinci aylık yükselişini tamamladı. Vadeli fiyatlar yılbaşından bu yana yüzde 27 artarak, arz kaynaklı dalgalanmalar yaşayan bakır ve alüminyumun performansını geride bıraktı.

LME stokları hâlâ düşük

Londra Metal Borsası depolarındaki çinko stokları son dönemde bir miktar artsa da 100 bin tonun altında kalmayı sürdürüyor ve tarihsel standartlara göre düşük seviyelerde bulunuyor.

Piyasadaki sıkışıklık izabe tesislerinin ödediği işleme ücretlerine de yansıdı. İşleme ücretleri ağustosta daha da gerileyerek ton başına eksi 117,50 dolara indi. Düşük ücretler, cevher kıtlığı nedeniyle izabe tesislerinin madenciler karşısında daha zayıf pazarlık koşullarını kabul etmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Bakır da yükselişini sürdürdü

Bakır fiyatları da salı günü yükselişini devam ettirdi. Londra Metal Borsası'nda bakır Singapur saatiyle 10.36 itibarıyla yüzde 0,6 artışla ton başına 14.382 dolara çıktı.

Bakırdaki yükselişte yüz binlerce ton metalin ABD'ye sevk edilmesi ve bunun küresel piyasadaki arzı sıkılaştırması etkili oldu. Londra Metal Borsası pazartesi günü İngiltere'deki resmi tatil nedeniyle kapalıydı.