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Çinli armatörlerden Türk firmalara 'kamikaze' teklifi

İran destekli Husilerin  Süveyş Kanalı’nı kullanan gemilere saldırması küresel ticareti olumsuz etkiliyor. Gemiler güvenlik kaygıyısıyla rotalarını Ümit Burnu’na çevirdiği için navlun maliyetleri 3-4 katına yükselmiş durumda. Uzakdoğu-Avrupa hattında da konteyner navlununun katlanması karşısında Çinli armatörlerin Türk şirketlerine “kamikaze” teklifi sunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Çinli armatörlerden Türk firmalara 'kamikaze' teklifi
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Uzakdoğu-Avrupa hattında konteyner navlununun katlanarak artması, Çinli armatörleri hareke geçirdi.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel'in edindiği bilgiye göre, bazı Uzakdoğulu armatörler 3-5 bin TEU’luk gemilerle Doğu Akdeniz ve Türkiye limanlarına charter sefer koymaya hazırlanıyor. 

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Türk firmalara da mail atan bu şirketler, Maersk, CMA CGM gibi armatörlerin 5.500 dolara taşıdığı malı, Uzakdoğu’dan Türkiye’ye 4 bin doların altında taşımayı teklif ediyor. 

Bu armatörlerin, Husilerin saldırılarına rağmen Kızıldeniz’den geçerek adeta “Kamikaze” olmaya soyunduğu ifade ediliyor.

Ancak talep nedeniyle Uzakdoğu-Türkiye hattında navlunun düşmesi beklendiği için bu firmaların geri adım atabileceği öngörülüyor.