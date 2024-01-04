Çinli armatörlerden Türk firmalara 'kamikaze' teklifi
İran destekli Husilerin Süveyş Kanalı’nı kullanan gemilere saldırması küresel ticareti olumsuz etkiliyor. Gemiler güvenlik kaygıyısıyla rotalarını Ümit Burnu’na çevirdiği için navlun maliyetleri 3-4 katına yükselmiş durumda. Uzakdoğu-Avrupa hattında da konteyner navlununun katlanması karşısında Çinli armatörlerin Türk şirketlerine “kamikaze” teklifi sunduğu öğrenildi.
Uzakdoğu-Avrupa hattında konteyner navlununun katlanarak artması, Çinli armatörleri hareke geçirdi.
Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel'in edindiği bilgiye göre, bazı Uzakdoğulu armatörler 3-5 bin TEU’luk gemilerle Doğu Akdeniz ve Türkiye limanlarına charter sefer koymaya hazırlanıyor.
Türk firmalara da mail atan bu şirketler, Maersk, CMA CGM gibi armatörlerin 5.500 dolara taşıdığı malı, Uzakdoğu’dan Türkiye’ye 4 bin doların altında taşımayı teklif ediyor.
Bu armatörlerin, Husilerin saldırılarına rağmen Kızıldeniz’den geçerek adeta “Kamikaze” olmaya soyunduğu ifade ediliyor.
Ancak talep nedeniyle Uzakdoğu-Türkiye hattında navlunun düşmesi beklendiği için bu firmaların geri adım atabileceği öngörülüyor.