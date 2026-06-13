Çinli çip devi CXMT'nin halka arzına onay çıktı
Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies'in (CXMT) Şanghay Borsası'nda halka arz başvurusuna onay verildi.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonundan (CRSC) yapılan açıklamada, şirketin Şanghay Borsası'nda halka arz için yaptığı başvurunun onaylandığı belirtildi.
Hisseleri Şanghay Borsası'nda "STAR Market" adı verilen Bilim ve Teknoloji İnovasyon Endeksi'nde işlem görecek şirket, halka arzdan 29,5 milyar yuan (4,35 milyar dolar) gelir bekliyor.
Çin'in Anhui eyaletinin merkezi Hıfey şehrinde 2016'da kurulan şirket, Çin'de "dinamik rastgele erişimli hafıza" (DRAM) tipi çiplerin en büyük üreticisi konumunda bulunuyor.
Ülkenin diğer büyük ölçekli hafıza çipleri üreticisi şirketi Yangtze Memory Technologies (YMTC) de 19 Mayıs'ta Şanghay Borsası'nda halka arz için başvuruda bulunmuştu.