Çinli havayolu şirketleri yönünü Avrupa'ya çevirdi: Airbus ile 148 yeni sözleşme

Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimi, ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’in Çin’den yeni siparişler alma kabiliyetini zayıflatırken, durum Airbus için rekabet avantajı sağladı.

Çin’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air China dahil olmak üzere Çin merkezli havayolu şirketleri, Aralık ayının son günlerinde Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus ile değeri 22 milyar doları aşan toplam 148 uçak alım sözleşmesine imza attı.

En büyük alım, Çin’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air China tarafından gerçekleştirildi. Air China, Airbus’tan 9,53 milyar dolar değerinde 60 adet A320NEO tipi uçağın satın alınmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Şirketin 30 Aralık’ta yayınladığı açıklamada, uçakların 2028-2032 yılları arasında teslim alınacağı belirtildi.

Airbus tarafından yapılan açıklamada, "Air China’nın Airbus A320 ailesinden daha fazla uçak siparişi verme kararı almasından büyük memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Aynı gün, China Express Airlines da aynı model uçaktan üç adet sipariş ettiğini açıkladı.

Airbus ile satın alma sözleşmesi imzalayan şirketler arasında ayrıca Spring Airlines ve Juneyao Airlines da yer aldı. Bu şirketler de sırasıyla 30 ve 25 adet Airbus A320 model uçak satın alacaklarını duyurdu.

Bir gün sonra Hong Kong merkezli uçak kiralama şirketi China Aircraft Leasing Group Holdings adlı şirket de 30 adet Airbus A320 NEO model uçak satın alınması için sözleşme imzaladı ve uçakların 2033 senesine kadar teslim alınacağını duyurdu.

Çin merkezli havayolu şirketlerinin son bir hafta içinde Airbus ile imzaladığı satın alma sözleşmelerinin toplam değeri ise yaklaşık 22,2 milyar dolar oldu.