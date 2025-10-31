"Çinli oyuncular için alınan tedbirler yeterli değil "

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Nilhan Onal Gökçetekin, Çinli e-ticaret siteleri ile ilgili soruları da yanıtladı. Başta Temu olmak üzere söz konusu siteler ile ilgili alınan tedbirlerin yeterli olmadığını dile getiren Nilhan Onal Gökçetekin, “Bununla ilgili mücadele veriyoruz. Çinli siteler nedeni ile halk sağlığı ciddi tehdit altında. KOBİ’ler için de nakit dengesi bozulmuş durumda. Biz tüm regülatörler ile yakın çalışıyoruz. Tedbir alıyorlar, artırıyorlar. Geçen ay 180 ürün test edildi. Hepsinde kanserojen olduğu tespit edildi, yasaklar getirildi. Bu konuda hassasiyet gösterilmeli. Bu ürünler ucuz değil” diye konuştu.

Toplantıda, Efsane Kasım’ın 10 yıllık yolculuğu, bu yıla özel vizyon ve araştırma sonuçları paylaşıldı. Gökçetekin, 25 yıldır faaliyet gösterdikleri e-ticaret sektöründe 2016 yılından itibaren Efsane Kasım kampanyasını uyguladıklarını belirterek, “400 bine yakın işletmeyi dijital ile tanıştırdık, 4 milyona yakın kişinin geçimini sağladık. 10 yıl önce Efsane Kasım’ı getirdik. 2016’da Türkiye’ye kazandırdığımız bu dönemi, planlı, sabırlı ve tasarruf odaklı bir döneme dönüştürdük. Artık Efsane Kasım, sadece bir indirim dönemi değil; ihtiyaçların giderildiği, planlı bir finansal stratejinin uygulandığı bir alışveriş dönemi haline geldi” dedi.

KOBİ’lere bir ayda ödeme

Gökçetekin, şöyle devam etti: “Bu yıl da 4 milyon kupon ve sepet indirimleriyle, 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar TL’lik tasarrufun yansımasını bekliyoruz. 5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30’dan fazla kategorimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturmak için hazırız. Daha da önemlisi KOBİ’ler. Türkiye’de şu anda nakite erişmek e-ticaret dışında çok mümkün değil. Ticari kredilerin kısıtlandığı dönemde para dönüş hızının 120 gün olduğu ülkede bir ayda ödemeleri yapıyoruz. O nedenle çok kritik.”