Çinli şirket yatırıma geliyor

İSTANBUL - EKONOMİ

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), ‘Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2024’ sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Rapora göre sektör, 2024 yılında üretim miktarını 9,9 milyon tona, üretim değerini ise 40,9 milyar dolara yükseltti. İhracatta da önemli bir başarı yakalayan plastik sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 15 milyar dolarlık ihracata ulaşarak dış ticaret fazlasını yüzde 16 artırdı.

Türkiye’nin plastik sektöründeki potansiyeline değinen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Şu an yıllık 10 milyon ton üretim yapıyoruz ancak sektörümüz çok hızlı bir şekilde 15 milyon tona ulaşabilecek kapasiteye sahip. Bugün ihtiyacımız olan hammaddenin sadece yüzde 8 ila 10’unu üretebiliyoruz. Hali hazırda 10 katı kadar üretime ihtiyacı var. Dolayısıyla hammadde tedarikinde daha güçlü bir konuma gelmek için bölgesel iş birlikleri ve kümeleşme modeli üzerinde de çalışmalar yapmamız lazım” dedi.

Çinli firma ile Trakya’da ortak yatırım olacak

PAGEV olarak Çinli bir heyet ile stratejik görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Eroğlu, şu bilgileri verdi: “Çinli firmalar, gerek ABD gerek AB ülkeleri tarafından ciddi vergilerle karşı karşıya. Bu nedenle alternatif yatırım arayışındalar. Biz de kendilerine Türkiye’de ortak yatırım yapma teklifinde bulunduk ve çağrımız karşılık buldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ni de sürece dahil ederek bir katalizör görevi üstlenmesini sağladık. Türkiye’deki plastik sektörü, güçlü üretim altyapısı ve ihracat avantajlarıyla Çinli yatırımcılar için cazip bir merkez olabilir. Bu görüşmelerin ilk meyvesini de aldık. Enjeksiyon makinesi üretimi yapan bir firmamız, sektörün önemli bir girdisi olan ana döküm blokları üzerine Trakya bölgesinde Çinli bir firma ile ortak yatırım yapma kararını aldı.”

Körfez’den yatırım davetleri geliyor

Sektördeki firmaların yatırım konusunda da alternatifleri değerlendirdiğini belirten Eroğlu, “Türkiye’de petrokimya ürünleri üretimi sınırlı olmasına rağmen mamul üretiminde oldukça güçlü bir konumdayız. Bu nedenle stratejik adımlarla bölgesel rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor. Yurt dışına yatırım noktasında özellikle Mısır ve Körfez ülkelerinden firmalarımıza yatırım davetleri geliyor. Özellikle körfez ülkelerinden ‘Bizde hammadde var, her türlü desteği sağlarız, gelin birlikte yatırım yapalım’ gibi davetler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

■ Depozito sisteminde pilot uygulama başlıyor

Özellikle gıda ile temas eden ambalajlarda geri dönüşümlü malzeme kullanımının artırılmasının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Yavuz Eroğlu, “Türkiye’de 21 firma, gıda ile temas eden geri dönüşümlü plastik üretimi konusunda yatırım yapmış durumda. Bu yatırımların toplam değeri 500 milyon Euro’yu buluyor. Mevzuatın hızla tamamlanması, sektörün ihracat potansiyelini de artıracaktır” dedi. Çevre Ajansı ve TOBB’un ortak çalışmaları doğrultusunda başlatılan depozito sisteminin, atık yönetimi konusunda önemli bir adım olduğunu söyleyen Eroğlu, sisteminin ilk pilot uygulamasının da 21 Şubat’ta Sakarya’da devreye alınacağına dikkat çekti.