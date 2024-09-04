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Çinli tüketicilerin güveni henüz pandemiden kurtulamadı

Nomura analistleri, Çinli tüketicilerin güveninin Covid'den henüz kurtulamadığını ve verilerin duyarlılığının rekor düşük seviyelere yakın gösterdiğini ifade ettiler.

Haber Merkezi
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Çinli tüketicilerin güveni henüz pandemiden kurtulamadı
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Çin'in tüketici güven endeksi, haziran ayındaki 86,2 seviyesinden temmuz ayında 86,0'a gerileyerek Kasım 2022'deki 85,5'lik tarihi düşük seviyeye yaklaştı.

Yeniden açılmadan bir buçuk yıl sonra, tüketim artışı henüz Covid öncesi trendlere dönmedi. Düşen hisse senedi fiyatları, ılımlı ücret artışı ve mali gerilimler gibi yeni rüzgarlar olsa da, temel nedenin emlak sektörü olmaya devam ettiğini belirten Nomura analistleri, "Ev fiyatları düşmeye devam ederek hane halkı bütçelerini zorluyor ve kısa vadeli teşviklerin etkisi sınırlı" değerlendirmesini de yaptılar.

Nomura, tüketici güvenini canlandırmak için Pekin'in emlak sektöründeki gerçek sorunları ele alacak daha cesur önlemlere ihtiyacı olduğunu savundu.

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