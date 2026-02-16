Çip kıtlığı başladı, akıllı telefonlar zorda

Deniz Güldağ

Bellek çipi kıtlığı tüketici teknolojisi sektörünü zorluyor; artan maliyetler fiyatlara

ve ürün özelliklerine yansıyor.

Küresel ölçekte yaşanan bellek çipi kıtlığı, tüketici elektroniği sektörünü baskı altına aldı. Sektör temsilcileri, arz sıkıntısının önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyor. Yükselen bileşen maliyetleri; daha yüksek ürün fiyatları ve bazı cihazlarda daha düşük bellek kapasitesi olarak tüketiciye yansıyor.

Dünyanın en büyük elektronik şirketleri, artan bellek fiyatları karşısında zor bir tercihle karşı karşıya: Ya maliyet artışını tüketiciye yansıtacaklar, ya kârlılıktan fedakarlık edecekler ya da ürün özelliklerini düşürecekler.

Sektördeki dalgalanmanın temelinde ise yapay zeka yatırımlarındaki artış yer alıyor. Yapay zeka sistemlerini çalıştıran veri merkezleri, devasa miktarda bellek kullanan sunuculara ihtiyaç duyuyor. Bu durum, tedarik zincirinde dengesizlik yaratarak akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve diğer elektronik cihaz üreticileri için arzın daralmasına neden oluyor.

Son bir yılda bellek çipi fiyatlarında benzeri görülmemiş artışlar yaşandı.

Şirketler şimdiden adım atmaya başladı. Dell Technologies, bazı ticari dizüstü bilgisayar modellerinde fiyatları yüzde 30’a varan oranda artırdı. Rakibi Acer, uygun fiyatlı bilgisayarlarında bellek kapasitesini birkaç gigabayt düşürdü. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni orta segment telefonunun düşük hafızalı versiyonunun üretimini durdurdu ve fiyat artışına gitti. LG Electronics ise bellek çipi maliyetlerindeki yükselişin bu yılki televizyon satış beklentilerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Bellek çipi, teknoloji dünyasının en temel bileşenlerinden biri olarak iki ana türde üretiliyor. DRAM, uygulama çalıştırma gibi geçici ve anlık işlemleri yönetirken; NAND flaş bellek, fotoğraf, video ve diğer verilerin uzun vadeli depolanmasını sağlıyor.

Pazar araştırma şirketi TrendForce verilerine göre, son 12 ayda DRAM ve NAND flaş bellek fiyatları yaklaşık yedi kat arttı.

Sektör analistleri, bellek çipi arzındaki sıkışıklığın 2028’e kadar sürebileceğini öngörüyor. Bu tablo, yalnızca fiyatları değil, tüketici elektroniği ürünlerinin yapay zeka kapasitesini de doğrudan etkileyebilir.