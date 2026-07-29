Çip üreticilerinin devreleri yandı

EVRİM KÜÇÜK

Yapay zeka teması son iki yılda küresel borsaların en güçlü yükseliş hikâyesini yazarken, haftanın ilk işlemlerinde bu kez sert satışlarla gündeme geldi.

ABD’de pazartesi günü Nvidia hisselerinin yüzde 5 değer kaybetmesiyle başlayan satış baskısı dün Asya piyasalarına sıçradı. Güney Kore’nin teknoloji ağırlıklı Kospi endeksi gün içinde yüzde 10’dan fazla gerilerken devre kesici sistemi devreye girdi. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 4’ü aşan kayıp yaşarken, yarı iletken hisseleri satışların merkezinde yer aldı.

En sert darbeyi Güney Koreli bellek üreticileri aldı. SK Hynix hisseleri gün içinde yüzde 10’a yakın, Samsung Electronics ise yüzde 12’nin üzerinde geriledi. Haziran ayında tarihi zirvesini gören SK Hynix hisseleri böylece zirvesinden yaklaşık yüzde 45 değer kaybederken, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 570 milyar dolar silindi.

Nvidia liderliği Apple’a bıraktı

Satış dalgasının fitilini Nvidia’daki düşüş ateşledi. Şirket hisselerinin yüzde 5 gerilemesiyle piyasa değeri 4,75 trilyon dolara inerken, yüzde 1,1 yükselen Apple yaklaşık 4,95 trilyon dolarlık değeriyle yeniden dünyanın en değerli şirketi konumuna geçti. Satışların ardından Nasdaq 100 vadeli endeksi de yüzde 0,75 ekside fiyatlanırken, yatırımcılar yapay zeka altyapısına yönelik dev harcamaların ne kadar sürdürülebilir olduğunu yeniden sorgulamaya başladı.

250 milyar dolarlık finansman tartışması

Piyasalardaki tedirginliği artıran en önemli gelişmelerden biri, Nvidia’nın OpenAI’nin veri merkezi yatırımları için 250 milyar dolara kadar finansman sağlanmasına yönelik görüşmeler yaptığı yönündeki haberler oldu. Bu iddia, “tedarikçinin müşterisini finanse ettiği” yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Yatırımcılar, yapay zeka ekosistemindeki gelir büyümesinin gerçek talebe mi yoksa birbirini besleyen sermaye harcamalarına mı dayandığını sorgulamaya başladı. Aynı dönemde AMD yüzde 8, Intel ve Dell hisseleri ise yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Çin rekabeti ve arz endişesi öne çıktı

Satış baskısını besleyen bir diğer unsur ise üretim kapasitesindeki hızlı artış beklentisi oldu. SK Hynix ve Samsung'un önümüzdeki beş yılda DRAM üretim kapasitelerini iki katına çıkarmak amacıyla toplam 800 trilyon wonluk yatırım planı açıklaması, gelecekte arz fazlası oluşabileceği endişesini artırdı. Öte yandan Çinli bellek üreticisi CXMT'nin Şanghay'daki halka arzının ilk işlem gününde yüzde 466 yükselmesi ve 8,5 milyar dolar fon sağlaması da küresel rekabetin daha da sertleşeceği beklentisini güçlendirdi.

Uzmanlara göre bir düzeltme yaşanıyor

Piyasalardaki sert satışlara rağmen birçok analist bunun yapay zeka sektöründe büyümenin sona erdiği anlamına gelmediğini düşünüyor. SK Hynix'in ikinci çeyrek faaliyet karının geçen yılın yedi katına çıkarak yaklaşık 64 trilyon wona ulaşması, gelirlerinin ise üç katı aşarak 57 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Uzun vadeli tedarik anlaşmaları ve veri merkezlerinden gelen güçlü sipariş akışı şirketlerin görünümünü desteklemeyi sürdürüyor. Yapay zeka veri merkezleri, bulut altyapıları ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine yönelik talebin güçlü kalması bekleniyor. Bu nedenle son düşüşler, aşırı değerlemelerin ardından gelen sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.