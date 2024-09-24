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Cipslik patates üretim alanlarında hasat başladı! Rekor verim bekleniyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde cipslik patates üretim alanlarında hasat başladı. Yaklaşık 3 bin dekarlık alanda cipslik patates üretimi yapılırken, ortalama dekara 4,5-5 ton verim bekleniyor.

Haber Merkezi
İHA
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Cipslik patates üretim alanlarında hasat başladı! Rekor verim bekleniyor
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin yürütülen hasat dolayısıyla sahaya çıkarak hasat aşaması kontrollerine başladığı belirtildi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, çiftçilerle sahada buluşan ekiplerin yürüttüğü kontrolleri esnasında karantinaya tabi hastalık etmenleri yönünden incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunulurken patates hastalık zararlıları konularında bilgilendirmeler yapıldığı belirtilerek, üreticilerin bitkisel üretim hakkında İlçe Müdürlüğü'nden teknik destek alabileceği de hatırlatıldı.

4,5-5 ton verim beklentisi

Beyşehir’de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda cipslik patates üretimi yapılırken, ortalama dekara 4,5-5 ton verim öngörülüyor.

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