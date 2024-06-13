AYD: Yanlış ciro beyanı ne olacak?

Yener KARADENİZ / İstanbul

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ile ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, geçen hafta Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) yönetim kurulu ve markaların ‘AVM’lerde fahiş kira artışları, aidatlarda suistimal ve uyarlama davalarında hile’ gibi birçok iddiasına cevap verdi. Semet Yolaç Canlıel, “Biz şeff afız. Genelleme yapmak doğru bir şey değil” derken aynı zamanda Alışveriş merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı da olan Nuri Şapkacı ise, “Biz onların beyan ettikleri ciroları bakanlığa denetlettiremiyoruz. Bakanlığın mevzuatında böyle bir şey yok. Yanlış ciro beyan edenleri biz ne yapacağız? Onlar bizi denetlettirebiliyor. Cirolarını kaçıran insanlar kamudan da bir şeyler kaçırıyorlar. Ciro kaçıranlar tespit edildiğinde bize fesih hakkı verilsin o zaman” diye konuştu.

“Popülist bir yaklaşım sergiliyorlar”

AYD Başkanı Şapkacı, ortak alanlar ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın mevzuat hazırladığını hatırlatarak, şu görüşleri paylaştı: “Her sene bütün yatırımcılar tescilli kamu denetçisi tarafından denetlenmek zorunda. Ben denetleniyorum, tüm detayların yazıldığı raporları da zamanında tüm perakendecilere gönderiyorum. Eğer bunu yapmayan herhangi bir yatırımcı varsa bakanlık ceza ne ise kessin. AVM’lerde ortak alan giderlerinde metrekare başına 50 TL suistimal yapılıyor dediler. Bunu nasıl tespit etmişler? Tüm kurumları suçlamış durumdalar. Şimdi ben de ‘tüm perakendeciler cirolarını doğru beyan etmiyor’ desem doğru olur mu? Olmaz ama beyan etmeyenler var. Burada bir tek biz değil kamu da kaybediyor. Maalesef bakanlığın mevzuatında bu tarz durumlar için denetim mekanizması yok. Biz ne yapalım?” Yatırımcının ortak alan masrafl arının yüzde 40’ını kendi cebinden ödediğini dile getiren Şapkacı, “Yüzde 70’ini ödeyen bile var” dedi.

“Rasyonel olmayanlar geçici kiracıdır”

Uyarlama davası konusunda hileli uygulama iddiası için ise AYD Başkanı Şapkacı şu görüşleri dile getirdi: “Perakendeciler AVM’ye girdiklerinde genelde ortalama 5 yıllık sözleşme yapılıyor. Son zamanlarda TÜFE’deki artışının nerelerde kaldığı çok açık. Rayiçler yukarı çıktı ama yatırımcılar artışlarını yapamadılar. Yatırımcılar da ‘çok düşük kaldı, ben bu kirayı istiyorum’ diyor. Bunu kiracı ödemek zorunda mı, değil. Hakim yatırımcıdan da kiracıdan da uygulama örnekleri istiyor. Kendisi de başka AVM’lerden bilgi istiyor. Hakim bu şekilde genele bakıyor ve rayici de yüzde 10-15 aşağıda belirliyor. Biz perakendecilerin yüzde 90’ı ile anlaşıyoruz. Onlar bizim iş ortaklarımız. Ama rasyonel olarak oturmayan, irrasyonel davrananlar da bizim geçici kiracılarımız. Bizim 2 bin 500 kontratımız var ama mahkemeleştiğimiz sadece 2-3 insan var.”

Ece Türkiye portföyüne iki proje daha ekledi

Şirketin yeni dönem projeleri hakkında bilgi veren Semet Yolaç Canlıel, portföylerine kattıkları iki yeni proje olduğunu belirterek, “Şu an 10 AVM yönetiyoruz. 3’ü inşaat, biri de geliştirme aşamasında. Ağustos itibari ile Forum Bornova’nın yönetimini biz yapacağız. Tekrar İzmir’e girmek çok keyifl i” dedi. Nuri Şapkacı ise Antalya’da hayata geçecek yeni bir proje olduğunu belirterek, “Karma bir proje. İçinde 200 mağazanın olacağı bir AVM, 700 rezidans, ofi s, 5 yıldızlı otel ve markalı konutların olduğu bir proje. İmzaların atıldığı ve inşaatın da başladığı Luviya adı verilen proje 2027’de tamamlanacak” diye konuştu. AVM’lerin performansı ile ilgili de bilgi veren Şapkacı, “Portföyümüzdeki AVM’ler 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine oranla perakende satış cirolarında yüzde 82 artış elde etti. Bu, enfl asyonun üzerinde. Müşteri giriş sayılarımız ise geçen yılla aynı düzeylerde seyrediyor. Operasyon halindeki AVM’lerimiz, yüzde 100 doluluk oranına sahip” dedi.