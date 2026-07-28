Citadel, Fed'den bu hafta sürpriz faiz artışı bekliyor

Citadel Securities, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta piyasa beklentilerinin aksine 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini öne sürdü.

Faiz swapları, Fed'in çarşamba günkü toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 40 olarak fiyatlıyor. Piyasalar ise eylül ayında faiz artırımını büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

"Erken adım daha etkili olur"

Citadel Securities Küresel Makro Araştırma Başkanı Ben Flight, Fed'in bu hafta harekete geçmesinin eylül ayına kadar beklemesinden daha güçlü etki yaratacağını savundu.

Flight'a göre sürpriz bir faiz artışı, Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığına yönelik güveni artırırken, şirketlerin fiyatlama davranışlarını ve çalışanların ücret beklentilerini de etkileyerek ileride daha sert parasal sıkılaştırma ihtiyacını azaltabilir.

Enflasyon risklerine dikkat çekti

Flight, son dönemde açıklanan enflasyon ve istihdam verilerindeki yumuşamanın temmuz ayında faiz artışı beklentilerini azalttığını kabul etmekle birlikte, enflasyon risklerinin yüksek kalmaya devam ettiğini ve iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu belirtti.

Enerji fiyatlarında son haftalarda yaşanan yükselişin de Fed'i bu hafta faiz artırmaya yöneltebilecek unsurlar arasında bulunduğunu ifade etti.