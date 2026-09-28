Citi, 2026-2027 küresel büyüme beklentisini açıkladı

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Citi, jeopolitik çatışmalar, yüksek enerji fiyatları ve sıkılaşan para politikasına rağmen küresel ekonominin beklenenden daha dirençli bir görünüm sergilediğini belirtti. Banka, küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,6, gelecek yıl ise yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Citi'ye göre yapay zekâ, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde yatırımları, imalat faaliyetlerini ve teknoloji ihracatını destekleyerek küresel büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline geldi.

Banka, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırdığını ve birçok merkez bankasını para politikasını sıkılaştırmaya yönelttiğini belirtti. Bu görünümün küresel ölçekte uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişe katkıda bulunduğu kaydedildi.