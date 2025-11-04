Citi, Deutsche Bank ve HSBC'den yıl sonu faiz tahmini

Citi paylaştığı raporda Ekim ayında enflasyonun yavaşladığını ancak baskıların devam ettiğini belirtti.

Raporda "Ekonomik aktivitenin baskı altında olduğu ortamda, artan beklentiler de dahil olmak üzere zorlu enflasyon görünümünün para politikası için karmaşık bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Bir yandan, azalan büyüme beklentileri ve durgun işgücü piyasası dinamikleri, Merkez Bankası'nın uzun bir süre boyunca kısıtlayıcı bir duruş sürdürmesini zorlaştırabilir. Diğer yandan, enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası'nın ara hedeflerinden sapması ve son analizimizde dile getirilen noktalar, ihtiyatlı bir gevşeme döngüsü için güçlü bir gerekçe oluşturuyor. Bu faktörleri dengeleyerek, politika faizinin bu yıl sonuna kadar yüzde 38,50'ye ulaşmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim toplantısında politika faizini yüzde 39,50 seviyesine indirmişti.

Deutsche Bank'tan 100 baz puan indirim beklentisi

Deutsche Bank Aralık toplantısında hala 100 baz puanlık bir indirim öngördüklerini belirtti. Raporda "Ekim ayı enflasyon verileri, aylık bazda yüzde 2,55 oldu. Bu, hem piyasa beklentisinin hem de bizim yüzde 2,7'lik tahminimizin altında kaldı. Yıllık enflasyon, Eylül ayındaki geçici artışın ardından yüzde 32,9'a geriledi ve bu da enflasyondaki düşüşün daha yavaş bir tempoda da olsa devam ettiğini doğruluyor." ifadesini kullandı.

Kurumun notunda, "Ekim'deki faiz idiriminin ardından Aralık'ta gevşeme dögüsünün ivmelenmesini beklemek güç. Bununla birlikte, kısa vadeli siyasi belirsizliklerin azalması ve finansal istikrar risklerinin düşmesi, döviz kuru üzerindeki baskı ve dolarizasyon kontrol altında tutulduğu sürece, yavaş tempolu indirimlerin önünü açabilir. Aralık ayında hala 100 baz puanlık bir indirim görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

HSBC faiz indirimi tahminini korudu

HSBC ise paylaştığı raporda Ekim enflasyonunun tahminlerin biraz altında olduğunu hatırlatarak Aralık'ta faiz indirimi beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Notta "Sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 20 olan 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Merkez Bankası'nın son enflasyon verisini de, devam eden gevşemeyi büyük ölçüde destekleyici olarak değerlendireceğini düşünüyoruz, bu nedenle 11 Aralık PPK toplantısında 150 baz puanlık bir faiz indirimi tahminimizi koruyoruz" ifadesi yer aldı.