Citi, Fed için gevşeme beklentisini değiştirmedi

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ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasının ardından Citi, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentisini değiştirmedi.

Bankanın kıdemli ekonomistleri Andrew Hollenhorst ve Veronica Clark tarafından hazırlanan analiz notunda, ilk faiz indiriminin ekim ayında geleceği öngörüsü korunurken, bunu aralık ayında ikinci, 2027'nin ocak ayında ise üçüncü faiz indiriminin izleyeceği tahmin edildi.

Warsh'ın mesajları güvercin bulundu

Citi ekonomistleri, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda para politikasına ilişkin güvercin sinyaller verdiğini değerlendirdi.

Warsh'ın enflasyondaki gelişmeleri değerlendirirken geniş bir veri setini dikkate alacağını belirtmesi ve reel tahvil getirilerindeki yükselişin finansal koşulları zaten sıkılaştırıcı etki yarattığını ifade etmesi, bankaya göre Fed'in önümüzdeki dönemde faiz indirimine yönelebileceğine işaret etti.

İş gücü piyasasında yavaşlama bekleniyor

Citi, önümüzdeki aylarda ABD iş gücü piyasasında gevşeme yaşanacağını ve işsizlik oranının kademeli olarak yükseleceğini öngörüyor.

Bankaya göre istihdam piyasasında beklenen yavaşlama, Fed'in faiz indirim sürecine başlamasını destekleyen en önemli unsurlardan biri olacak.