Citi stratejistinden TCMB mesajı: Faiz indirimi için

Citi Gelişen Piyasalar Stratejisti Luis Costa, CNBC-e yayınında değerlendirmelerde bulunarak mevcut küresel makro ortamda merkez bankalarının temkinli bir pozisyon aldığını belirterek, birçok kurumun “bekle-gör” stratejisi izlediğini ifade etti.

Costa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sergilediği sıkı para politikası duruşunun Türk lirasını istikrara kavuşturma açısından doğru bir adım olduğunu belirtti.

Verilen tepkinin “kesinlikle doğru” olduğunu söyleyen Costa, "En azından kıza vadede faiz indirmek için çok daha dar bir fırsat penceresi var ve nitekim tam tersini gördük. TCMB, TL'yi istikrara kavuşturmak için sıkı bir duruş sergiliyor. Bunun kesinlikle verilmesi gereken doğru bir tepki olduguna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte enerji fiyatlarının belirleyici olmaya devam ettiğini vurgulayan Costa, özellikle petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerinde kalmasının merkez bankаlarını daha temkinli adımlar atmaya yönlendireceğini ifade etti. Bu durumun enflasyon üzerinde ikinci tur etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Costa, asıl riskin bu kalıcılık olduğunun altını çizdi.

Gelişmekte olan ekonomiler açısından en büyük tehdidin yalnızca enflasyon değil, aynı zamanda büyüme dinamiklerine gelen eş zamanlı darbe olduğunu belirten Costa, sistemden likidite çekilmesinin geniş çaplı etkiler yaratabileceğini söyledi.

Costa, mevcut ortamın merkez bankalarının reaksiyon fonksiyonlarının yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde enflasyon patikalarına ilişkin beklentilerin revize edilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Costa, Türkiye ve Mısır gibi enerji ithalatına duyarlı ülkelerin bu süreçten daha fazla etkilenebileceğini ifade etti.

Kısa vadede enerji maliyetleri yüksek kalacak

Costa, Brent petrol için temel senaryolarının 80 dolar civarında olduğunu ve bunun IMF beklentileriyle uyumlu seyrettiğini aktarırken buna karşın kısa vadede enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Costa ayrıca, ABD hisse senedi piyasalarına ilişkin nispeten iyimser bir görünüm sunduklarını, finans sektöründeki güçlü kârlılık ve teknoloji şirketlerindeki beklentilerin bu görünümü desteklediğini ifade etti.

Stratejist, Avrupa ve Japonya’ya kıyasla ABD’nin enerji maliyetleri açısından daha avantajlı konumda olduğunu da sözlerine ekledi.