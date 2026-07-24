Citi: TCMB'nin faiz indirimi için alanı oldukça sınırlı

ABD merkezli yatırım bankası Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararının ardından yayımladığı değerlendirme raporunda, karar metninin haziran ayına kıyasla kısa vadeli enflasyon görünümüne ilişkin daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, enerji fiyatlarındaki yükselişin kısa vadeli enflasyon risklerini artırdığına dikkat çekerek, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) sıkı para politikası duruşunu koruduğunu ve fiyat istikrarı sağlanana kadar politikanın yeterince kısıtlayıcı tutulacağı yönündeki taahhüdünü yinelediğini ifade etti.

Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35

Raporda, yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için alanın son derece sınırlı olduğu belirtilirken, politika faizinin 2026 yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerileyeceği yönündeki tahmin korundu.

Kur çıpası vurgusu

Citi, mevcut dezenflasyon sürecinin büyük ölçüde döviz kuru çıpasına dayalı şekilde yürütülmesinin, yavaşlayan ekonomik aktivite ve yüksek seyreden enflasyon ortamında önemli zorluklar yarattığını değerlendirdi.

Raporda, bu stratejinin mal ve hizmet enflasyonu arasında belirgin bir ayrışmaya neden olduğu belirtilirken, yükselen enerji fiyatlarının rekabetçilik üzerindeki baskıları daha da artırabileceği ifade edildi.

Domaç ve Işıklar, mevcut konjonktürde TCMB'nin tek başına uygulayacağı politikalarla reel sektör üzerindeki artan rekabetçilik baskısını anlamlı ölçüde hafifletmesinin zor olduğuna da dikkat çekti.