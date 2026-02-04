Citi uyardı: Türkiye’de enflasyon hedeflerine giden yol kolay olmayacak

Citigroup ekonomistleri, Türkiye’nin Ocak 2026 enflasyon verilerinin yakın gelecekte "zorlu bir yol" sinyalleri verdiğini belirtti. Analistler, dezenflasyon sürecinde piyasa katılımcılarının bu yıl inandırıcılık tarafında daha yakından izleyeceklerini de öngördü.

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan notta şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı için ara hedefi yüzde 16 seviyesinde olsa da sektörel enflasyon beklentileri dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası’nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ediyor.”

Risk dengesi yukarı yönlü

Analizde, enflasyon beklentilerinde çıpalama için sadece döviz kurundaki istikrarın yeterli olmayabileceği vurgulanırken, hizmet fiyatlarındaki devam eden katılık, gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü baskılar, giyim enflasyonundaki geri dönüşlerle olumsuz baz etkisinin risk oluşturduğu vurgulandı.

Ekonomistler Domaç ve Işıklar, yıllık enflasyonun 2025 sonundaki yüzde 30,9 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 24’e gerilemesini beklediklerini açıklarken, “Risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyoruz" ifadesini de kullandılar.

Verilere göre, ocak ayında aylık enflasyon aralıktaki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 4,8’e yükselerek son bir yılın en yüksek aylık artışını kaydetti. Yıllık tüketici fiyat artışı ise aralık ayındaki yüzde 30,9 seviyesinden yüzde 30,7’ye sınırlı bir gerileme gösterdi.