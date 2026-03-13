Citi ve Goldman’dan TCMB mesajı: Faiz artışı kapıda mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) savaşın ve artan petrol fiyatlarının gölgesinde yaptığı toplantısının ardından yabancı kurumların değerlendirmeleri devam ediyor.

Citigroup, Türkiye’nin para politikasına ilişkin yayımladığı son raporunda, TCMB’nin son faiz kararının ardından değişen söylemine dikkat çekti. Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası’nın "gevşeme yanlısı" tutumunu terk ederek daha ihtiyatlı bir patikaya girdiği ifade edildi.

Citi raporunda, TCMB'nin son karar metnindeki tonun bir önceki açıklamaya göre çok daha temkinli olduğu ve "gevşeme eğiliminin metinden çıkarıldığı" vurgulandı. Bu doğrultuda kurum, bankanın Nisan ayında politika faizini değiştirmeyerek "pas geçeceğini" öngördü.

Ekonomistler, sadece faizlerin sabit tutulmasıyla yetinilmeyebileceğini; belirli koşulların oluşması durumunda "doğrudan" bir faiz artışının gündeme gelebileceğini belirtti. Rapora göre, bu adımı tetikleyebilecek ana unsurlar Merkez Bankası rezervleri üzerindeki baskının kalıcı hale gelmesi ve yurt içi yerleşiklerin mevduat davranışlarında (dolarizasyon eğilimi) belirgin bir değişim gözlenmesi.

Goldman Sachs da TCMB'den faiz artışı bekliyor

Goldman Sachs Group Inc. analistleri, İran savaşının devam etmesi veya enerji fiyatlarının yüksek kalması durumunda, Türkiye'nin politika faizini gecelik borç verme faiz oranı seviyesi olan yüzde 40 veya daha yüksek seviyeye çıkabileceğini öngördü.

Clemens Grafe'nin de aralarında bulunduğu ekonomistler, 12 Mart tarihli bir notta, bu iki faktörün enflasyonun daha yüksek oranda yansımasına veya rezerv kayıplarının artmasına yol açacağını belirtti. Analistler, 22 Nisan’da gerçekleşecek bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 300 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde yaptığı dünkü toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37'de tutma kararı almıştı.