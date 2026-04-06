Citi yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı: Enerji fiyatları riski artırıyor

Citigroup, ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentilerini yaklaşık yüzde 29 seviyesinde açıkladı.

Petroldeki yükseliş sonrası enerji fiyatlarının artmasıyla risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu belirten ekonomistler, geçen haftanın son işlem gününde yayımladıkları notta, "Zaten zorlu olan enflasyon görünümü, Orta Doğu'daki çatışmanın yarattığı makroekonomik ortam nedeniyle daha da karmaşık bir hal aldı" dedi.

TL’deki istikrar yeterli değil

Para birimi istikrarının tek başına enflasyon beklentilerini yeniden dengelemek için yeterli olmayabileceğini belirten ekonomistler, yüksek enerji fiyatları, dolarizasyon riski, azalan büyüme beklentileri ve artan rekabet endişelerinin birleşiminin para politikası için zorlu bir ortam yarattığını ekledi.

Ekonomistler, faiz oranlarında TCMB’nin nisanda bir değişiklik yapmayacağını öngörerek, "rezervler üzerindeki sürekli baskılar ve yerli mevduat sahiplerinin davranışlarında bir değişiklik" olması durumunda sıkılaştırmayı değerlendirebileceği ifade edildi.