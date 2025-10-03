Citi yıl sonu için enflasyon ve faiz tahminini açıkladı

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar Eylül ayı enflasyon verisi sonrası görüşlerini paylaştı.

Gıda fiyatlarının Eylül enflasyonunu tahminlerin üzerine çıkardığını kaydeden ekonomistler, bugünkü enflasyon verilerinin de kanıtladığı gibi zorlu enflasyon görünümü, zayıflayan iç talep ve zayıflayan işgücü piyasasının para politikası için karmaşık bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 37

Notta “Bir yandan azalan büyüme beklentileri ve artan işsizlik oranı, Merkez Bankası'nın uzun vadede kısıtlayıcı bir duruşu sürdürmesini zorlaştırabilir. Diğer yandan, enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası'nın ara hedeflerinden sapması ve son analizimiz, ihtiyatlı bir faiz indirimi döngüsü için güçlü bir gerekçe oluşturuyor. Bu karmaşık arka planı göz önünde bulundurarak, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37'ye ulaşmasını bekliyoruz. Ekonomik aktiviteye, uluslararası rezervlere ve dolarizasyona bağlı olarak daha agresif bir faiz indirimi duruşuna yol açabilecek risklerin de farkında olmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TCMB, son olarak Eylül ayında politika faizini yüzde 43 seviyesinden yüzde 40,50'ye indirmişti.

Citi, yıl sonu enflasyonun ise 2024’teki yüzde 44,4’ten yaklaşık yüzde 30’a ineceği tahminini paylaştı. Risk dengesinin ise yukarı yönlü olduğu ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında enflasyon beklentilerin üzerinde kaydedildi. Verilere göre aylık enflasyon yüzde 3,23 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,50 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak yüzde 32,5’lik tahminleri aştı.